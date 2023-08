Niente Genoa per Alessandro Zanoli. Rientrato dal prestito alla Sampdoria, il terzino destro italiano del Napoli (classe 2000) è in trattativa col club portoghese dello Sporting Lisbona.



In caso di fumata bianca, il Napoli è pronto a rimpiazzarlo con Davide Faraoni del Verona (classe 1991).