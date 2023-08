Nel Napoli che ha sorpreso tutti la scorsa stagione conquistando in maniera super meritata lo scudetto, c'è un giocatore che, oltre ai vari Kvaratskhelia e Osimhen, può esserne considerato il simbolo: Giovanni Di Lorenzo. Il capitano, il leader, il volto e le mani di chi ha alzato al cielo la coppa. Difficile, molto difficile, togliere il posto al terzino destro, che anche con Garcia è una delle certezze degli azzurri. Ed è quindi naturale che chi dovrebbe esserne il vice chieda di andare a giocare per fare esperienza, soprattutto se è un ragazzo di talento come Alessandro Zanoli. Dopo il prestito della scorsa stagione alla Sampdoria, in cui - nonostante la retrocessione - il classe 2000 ha saputo far vedere le sue qualità, sono diverse le squadre che si sono fatte avanti col Napoli per lui.



GENOA E NON SOLO - Quella che da più tempo è sulle tracce di Zanoli è il Genoa, che potrebbe riportare nel capoluogo ligure il terzino. In Serie A si sono aggiunte col passare delle settimane anche Torino e Salernitana, mentre all'estero Bournemouth e, soprattutto, Sporting Lisbona vorrebbero scommettere sul giovane terzino. Che, come detto, spinge per andare a fare esperienza e lo ha fatto presente a Garcia e alla sua dirigenza. L'allenatore francese vorrebbe tenere con sé Zanoli, ma in questi ultimi 10 giorni di mercato terrà in considerazione la richiesta del giocatore, per fare la scelta migliore per lui.