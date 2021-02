Oggi alle 18 si affronteranno Atalanta e Napoli. Le due squadre si sono incrociate già due volte in questo mese per la semifinale d'andata e di ritorno in Coppa Italia. Nella seconda sfida, a Bergamo, ha segnato l'ex di turno, il giocatore più atteso, Duvan Zapata.



L'attaccante colombiano è arrivato in Italia proprio grazie al Napoli che lo ha acquistato nel 2013. In azzurro però non ha mai trovato spazio collezionando 37 presenze e 11 gol in due stagioni. Ora si ritrova ad essere decisivo con la maglia dell'Atalanta e a far nascere qualche rimpianto di troppo in casa Napoli. De Laurentiis, infatti, ad un certo punto ha anche pensato di ricomprare Zapata, nonostante questo tipo di operazione (una sorta di passo indietro) non sia nelle corde del presidente dei partenopei. Lo riporta il Corriere dello Sport.