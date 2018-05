Ciro Venerato ha spiegato la situazione Sarri-Napoli a Rai Sport: "Zenit e Chelsea non hanno ancora mollato la pista Sarri. Anche se dopo il pranzo con De Laurentiis il rapporto è tornato sereno dopo i nuvoloni dei giorni scorsi. De Laurentiis disposto a tutto pur di non perdere il toscano. Stipendio vicino ai 4 milioni per i prossimi 2 o 3 anni e rimozione della clausola. Il tecnico ha chiesto pochi giorni per riflettere.