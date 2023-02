L'esterno del Napoli Alessio Zerbin ha parlato a Radio Kiss Kiss:



"Come ha detto Simeone non giocare non è mai facile, ma quando sei in un gruppo così forte anche pochi minuti, allenarsi e farsi trovare pronti, fa la differenza. Non a caso chiunque venga chiamato in causa fa sempre benissimo e questo fa la differenza in un percorso lungo".