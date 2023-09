Al centro dell'attenzione c'è la questione dopo Kim, perché il sudcoreano è andato via e sostituire il miglior difensore della scorsa Serie A non era certo una passeggiata. Dopo qualche piano A saltato (come ad esempio Danso e Kilman),centrale difensivo classe 2001 proveniente dal Red Bull Bragantino (Brasile). Proprio Natan oggi sembra essere diventato oggetto del mistero in casa azzurra. Per luifin qui in tre gare ufficiali, solo gli attimi finali dell'ultima amichevole della squadra partenopea a Castel di Sangro, contro l'Apollon Limassol.- Se un anno fa, appena arrivato dal Fenerbahce, Kim diventava immediatamente un titolarissimo, non si può dire lo stesso di Natan. Guai a fare paragoni, sarebbe sbagliato. Però se Garcia non ha voluto ancora dargli una chance una ragione ci sarà. Il motivo del tecnico è che il ragazzoEppure in conferenza stampa alla sua presentazione non sembrava in grossa difficoltà con la comunicazione, conosceva già qualche parola in italiano. A differenza di Kim (per parlare del suo predecessore) che in tal senso ha avuto indubbiamente più difficoltà.infatti il giocatore del Napoli in questi giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui- Questioni di lingua? Forse no, presumibilmente si tratta più diEppure davanti a sé ha Juan Jesus che non si è dimostrato di certo uno scoglio insuperabile. Dunque, ecco che è chiaro che il calciatore non sia ritenuto ancora all'altezza per affrontare le sfide di campionato al fianco di Rrahmani.- La sosta potrebbe aver dato una grossa mano a Natan e a Garcia per lavorare e conoscersi meglio. Tra pochi giorni si torna in campo in quello che sarà un tour de force incredibile che vedràServirà l'aiuto di tutti, qualche rotazione in più sarà inevitabile ed ecco che ci si prepara a vedere i primi passi di Natan. Lui scalpita, eccome. Dovesse il tecnico francese avere dei segnali positivi nei prossimi allenamenti potrebbe anche pensare adal primo minuto, altrimenti altreprima di Champions contro il(difficile), eÈ arrivato il momento di Natan, è arrivato il momento di scoprire di che pasta è fatto l'erede di Kim.