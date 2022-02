Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Inter: "A Milano abbiamo perso, non abbiamo sfruttato due-tre occasioni clamorose, ma abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Non abbiamo portato niente da lì, ma abbiamo fatto una buona partita, cercheremo di portare a casa il risultato questa sera. Io a uomo su Brozovic? Cercherò di fare il massimo per poter aiutare la mia squadra".