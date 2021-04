Sono ore di grande apprensione in casa Napoli in vista della sfida che domenica vedrà gli azzurri di Rino Gattuso affrontare l'Inter al Maradona. Secondo Repubblica preoccupano le condizioni di Piotr Zielinski che ha accusato un piccolo fastidio muscolare durante la gara contro la Sampdoria e tiene in allarme l'allenatore calabrese.