Ecco le parole di Piotr Zielinski dopo la sconfitta patita dal Napoli contro l'Arsenal nei quarti di finale di andata di Europa League:



"Difficile da spiegare, non abbiamo giocato come sapevamo. Eravamo messi male in campo, non come dovevamo. Abbiamo fatto fatica a creare occasioni, dovevamo farci vedere di più oltre la loro linea di centrocampo. Nel primo tempo non siamo riusciti a farlo, nella ripresa è andata molto meglio e abbiamo creato diverse occasioni pericolose. Al ritorno avremo dalla nostra il supporto dei tifosi. Al San Paolo abbiamo vinto col Liverpool, possiamo farlo con chiunque. Il 2-0 non chiude i giochi, al ritorno faremo di tutto per vincere e passare al prossimo turno."