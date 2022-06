Piotr Zielinski, autore ieri di uno dei gol della Polonia nel 2-2 in casa dell'Olanda, ha parlato ai media nazionali dopo la partita:



“Non capisco da dove vengano fuori questi rumors, non credo che la mia avventura al Napoli finisca quest’estate. Ho un contratto importante con il club, durerà ancora altri due anni e a Napoli mi trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario”.



FERMA VOLONTA' - "Non è mai uscita dalla mia bocca la volontà di voler lasciare il club. È vero, ho avuto un periodo di difficoltà nella seconda parte di stagione ma non metterà fine alla mia vita in azzurro. Voglio continuare a Napoli perché è una grande squadra".