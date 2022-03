, ha perso uno scontro diretto importantissimo, quello contro il Milan. Un successo avrebbe dato tantissimo in quanto a prospettiva futura, per la lotta scudetto. Invece Spalletti e i suoi uomini fanno un passo indietro, vedono la vetta della classifica allontanarsi nuovamente di tre punti. Chiaramente in una stagione del genere, dove non ci sono certezze e nessuna squadra è riuscita a garantire continuità, tutto è possibile, ancor di più se la distanza è minima.- Va però analizzato ogni dettaglio, il momento della squadra,Il tecnico ha già dichiarato di aspettarsi molto di più da uno con le sue qualità. In effetti l'ex Empoli sembra sparito ultimamente. Fatica ad entrare nel vivo del gioco, soprattutto a proporsi lì davanti. Il suo è un ruolo determinante, fungerebbe da collante tra centrocampo e Osimhen, dovrebbe accompagnarlo sempre, lavorare negli inserimenti in maniera costante. Invece questo non sta minimamente accadendo nell'ultimo periodo.- La stagione deludente di Zielinski è confermata dai suoi numeri.solo un assist che comunque risale al 19 dicembre contro il Milan (su calcio d'angolo per il colpo di testa vincente di Elmas).(in occasione del ko interno con l'Atalanta).Mancano questi numeri così importanti alla zona gol del Napoli. Una frenata del genere non la viveva dal 2020, quando, dopo aver contratto il Covid e aver accusato un ritardo di condizione dovuto al virus, si fermò fino al 3 gennaio 2021, data in cui si rese protagonista di una doppietta decisiva a Cagliari.- Zielinski è sempre stato quel calciatore con un potenziale enorme, dotato di gran classe, capace di usare entrambi i piedi con qualità da top player. EppureIl prossimo 20 maggio compirà 28 anni, dovrebbe essere nel pieno dell'esplosione e della sua maturità calcistica. Invece non è così, si trova a dover combattere il nemico di sempre, se stesso.Infatti in sfide come quella contro il Milan davanti a 42 mila tifosi del Maradona serve prima di tutto questo fattore che forse è venuto a mancare in lui. Sta accadendo troppo spesso e il Napoli rischia di farsi scappare una grossa occasione.