Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato al termine della gara vinta contro il Salisburgo: "Per vincere su questo campo dovevamo fare una impresa e ci siamo riusciti. Abbiamo dimostrato che abbiamo qualità, ma stasera soprattutto di avere carattere perché bisognava superare un avversario di grande temperamento. Il Salisburgo corre tanto e sapevamo che ci toccava disputare una partita attenta e intensa. Siamo stati bravi a reagire sempre al loro pareggio e il successo ce lo siamo meritato. Siamo più vicini alla qualificazione. io personalmente vorrei lottare per arrivare primi perché potremmo avere un sorteggio meno difficile agli ottavi. Quando prendemmo il Real Madrid non fummo fortunati".