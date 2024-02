Napoli, Zielinski escluso dalla lista Champions. Meluso: 'Scelta tattica, nulla contro di lui'

Il Napoli si presenta a San Siro per affrontare il Milan nella 24ª giornata di Serie A. E lo fa con Piotr Zielinski, lanciato da Walter Mazzarri nell'11 titolare.



Il centrocampista polacco è stato escluso dalla lista UEFA per la Champions League, dove il Napoli affronterà il Barcellona negli ottavi di finale. Una mossa legata anche alla decisione del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza con i partenopei e lasciare il club al termine della stagione, a parametro zero.



Prima di Napoli-Milan, il direttore sportivo azzurro Mauro Meluso ha commentato a DAZN: "La scelta dell'allenatore di farlo giocare avvalora la tesi che noi non abbiamo nulla contro di lui. Ci può dare una mano fino alla fine e l'esclusione dalla lista Uefa è dovuta più a una base tattica. Non abbiamo nessuna preclusione anche se non ha rinnovato il contratto, ha dato e ricevuto tanto e penso che possa chiudere al meglio il campionato con noi".