Piotr Zielinski, protagonista con una doppietta del 3-2 in rimonta del Napoli sul Milan, ha parlato a DAZN dopo la partita: "Non era facile, dopo l'intervallo abbiamo preso subito gol e non era semplice tornare in partita, siamo stati bravi e alla fine abbiamo vinto meritando. Mi fa piacere aver aiutato la squadra, l'importante è che abbiamo vinto. Sono felice per i gol, tutti vogliono segnare, ma siamo felici di aver vinto questa gara importante, Questa è la mia prima doppietta e voglio continuare a fare gol, spero di segnare e aiutare la squadra a fare bene. Cerco di migliorarmi ogni giorno, nella nostra squadra ci sono tanti giocatori che usano bene entrambi i piedi e spero di continuare a fare gol".