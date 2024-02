Napoli, Zielinski giocatore polacco dell'anno: il club lo loda, rabbia dei tifosi

Il caso Piotr Zielinski continua a tenere banco in casa Napoli. Il centrocampista azzurro ha vinto il premio come miglior giocatore polacco per il 2023. Il club di De Laurentiis si è congratulato con lui, pubblicando un post sui propri canali social. Post che però ha scatenato la reazione dei tifosi partenopei, feriti dalla scelta di Zielinski di non rinnovare il contratto con il Napoli e promettersi all'Inter.



MERCATO - Al 30 giugno infatti il polacco sarà un parametro zero e i nerazzurri si sono mossi per portarlo a Milano. Manca solo l'ufficialità ma di fatti l'ex Udinese è già da considerarsi il primo rinforzo della squadra di Inzaghi per il 2024/25. Tanto che il Napoli l'ha escluso dalla lista Champions, dopo anche un paio di affaticamenti muscolari che l'hanno messo ai box per le ultime uscite della squadra di Mazzarri.



PREMIO - Zielinski succede a Robert Lewandowski (vincitore di 12 delle ultime 14 edizioni) nella lista dei premiati dal quotidiano Piłka Nożna. Quest'anno ha segnato tre gol e fornito tre assist in ventisei presenze nelle varie competizioni.