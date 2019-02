Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, parla dopo la partita contro il Torino, finita 0-0: "È sicuramente un periodo storto, creiamo tanto ma ci manca la lucidità per buttarla dentro. Anche a Firenze avevamo creato tantissimo, così come stasera, ma la palla non vuole proprio entrare. Dobbiamo giocare bene, però serve anche riniziare a segnare perché senza gol non si vince".



SULL'ADDIO DI HAMSIK - "Con la partenza di Marek abbiamo perso un campione, un pezzo importante. Io ultimamente sto bene, fisicamente e mentalmente. Voglio continuare così, facendo bene per la mia squadra".