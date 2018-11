Piotr Zielinski ha parlato a Sky Sport nel pre-partita tra Napoli ed Empoli: "Oggi gioco contro una mia ex squadra, quindi sono contento. PSG? Ci pensiamo dopo questa partita con l'Empoli, una squadra con qualità, dobbiamo restare attenti e vincere questa partita. Dobbiamo essere attenti e concentrati e dobbiamo vincere questa gara. Devo migliorare in continuità, sono partito forte e bene poi sono calato un pochino. ora mi sto riprendendo, quello che mi manca è la continuità. Spero che da qui a fine stagione non ci siano momenti un cui gioco peggio".