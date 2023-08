C'è stato il grande colpo di scena, Piotr Zielinski ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita e un contratto da 16 milioni a stagione con l'Al-Ahli. Garcia potrà contare su un centrocampo di grande qualità con la permanenza del polacco, a cui presto si dovrebbe aggiungere un altro giocatore tanto interessante. Il gioiellino del Celta Vigo, Gabri Veiga. Classe 2002, domenica ha praticamente salutato i suoi tifosi nel ko casalingo contro l'Osasuna, visto l'approdo al Napoli che è ormai ad un passo.



L'AFFONDO FINALE - Tra Gabri Veiga e il Napoli c'è già l'accordo per un quinquennale da 2 milioni a stagione. Da definire i dettagli tra i due club: non sarà pagata la clausola rescissoria posta dal Celta Vigo da 40 milioni di euro ma De Laurentiis si prepara per versare circa 35 milioni nelle casse della società galiziana. Da definire giusto gli ultimissimi dettagli, nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. C'è una certezza nei pensieri del Napoli in questo momento, ovvero che la mancata cessione di Zielinski non blocca la trattativa dato che le due operazioni sono sempre state slegate.