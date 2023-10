Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l'Union Berlino:



RINNOVO - "Da sempre cerco di fare il massimo per la squadra. Sto benissimo a Napoli e cercherò di dare il massimo sempre. Sono contento. Rinnovo? Ci pensa il mio agente con la società, io non ci penso".







TESTA AL MILAN? - "La squadra mentalmente sta bene. Non ci pensiamo proprio al Milan, abbiamo una partita da affrontare in Champions".



DISCONTINUITÀ - "Non ho mai considerato Zielinski un giocatore discontinuo, possono dire quello che vogliono. Posso segnare, fare assist, ma l'importante è la squadra e giocare al massimo per loro".



DE LAURENTIIS - "La presenza del presidente ci ha fatto piacere, come sempre. Ha fatto colloqui con noi, con lo staff. Ci siamo detti cose che capitano in questi colloqui, restano nello spogliatoio. È positivo stia sempre con noi".



LEADER - "In campo do sempre il massimo, mi sento uno dei leader. Quando si gioca una partita bisogna sentirsi responsabili di risultato e partita".