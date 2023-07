Sono giorni importanti per il futuro di Piotr Zielinski. Il polacco è destinato all’Al-Ahli che ha messo sul piatto un triennale da 12 milioni a stagione. Si avvicina alla fine la sua lunga esperienza in azzurro. Tante critiche nei suoi confronti in questi anni e negli ultimi giorni da Napoli qualcuno in più ha parlato di un’eventuale cessione a cuor leggero, criticandone proprio la discontinuità. Zielinski così ha postato una storia polemica su Instagram dopo un allenamento in cui dice: “Per quelli che NON capiscono il Calcio… discontinuo”.