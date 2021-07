Terzo giorno di ritiro a Dimaro per il Napoli che si prepara in vista della stagione 2021/22. Gli azzurri sono al lavoro ma ci sono comunque diverse assenze importanti dovuti agli impegni con le Nazionali.



Assente in questi primi giorni Piotr Zielinski. Il polacco, dopo gli impegni con la sua Polonia agli Europei, è pronto per tornare in campo. Si unirà lunedì alla squadra per prendere parte agli ultimi sette giorni di ritiro.