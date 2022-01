Il Napoli scenderà in campo oggi alle 18 allo Stadio Dall'Ara contro il Bologna. Gli azzurri sono arrivati ieri in Emilia Romagna, Spalletti ha dovuto rinunciare agli infortunati Ospina e Insigne però ha ritrovato Mario Rui (guarito dal Covid) e Osimhen (di rientro dopo due mesi dall'infortunio).



Tra le assenze c'era anche Zielinski che dieci giorni fa è risultato positivo al Covid. Finalmente negativo, però, il polacco può seguire la squadra, come preannunciato ieri da Spalletti in conferenza. Così è stato, questa mattina Zielinski si è sottoposto alla visita di idoneità sportiva come previsto, dopodiché è partito da solo direzione Bologna dove si unirà poco dopo le 13 ai compagni. Starà a Spalletti decidere se lanciarlo in campo dal primo minuto o mandarlo dentro a gara in corso.