Nessun'entrata, un'uscita dichiarata ormai da tempo (quella di Kim al Bayern) e poi i contratti in scadenza. Come quello dima ad oggi non c'è nulla sul piatto per un rinnovo, così come per una cessione. Infatti di offerte ufficiali al Napoli non ne sono pervenute, a differenza della passata estate, quando il West Ham si fece sotto in maniera seria. In casa Napoli si pensa ad unma per farlo le cifre dovranno essere differenti perché oggi guadagna 4,5 milioni a stagione e una netta riduzione sarebbe l'unica strada percorribile per la prossima firma.- Non è da escludere l'ipotesi di separazione tra un anno a parametro zero. MaCome Maurizio Sarri e la Lazio lo valuta seriamente comeIl tecnico toscano lo ritroverebbe dopo averlo allenato proprio a Napoli.con il quale ha già fatto un sondaggio per lo stesso Milinkovic, conteso da Juve e Al Hilal, che ha messo sul piatto un contratto da 20 milioni di euro netti a stagione . Diversi iche potrebbe approdare in biancoceleste. Un mercato al momento che vive una fase di studio, ma all'improvviso diverse pedine potrebbero muoversi. Tutto cambia in fretta.