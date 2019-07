Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha concesso una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: le sue dichiarazioni.



STATO DI FORMA - "Sono contento sia andato tutto bene nella vita privata e in quella professionale. Mi sento molto bene, il mister è un maestro e speriamo vada tutto bene: voglio mostrare tutte le mie potenzialità, Zielinski sta bene al 100%".



ABBRACCIO CON ANCELOTTI - "Abbiamo un rapporto bello, sincero e gli sono andato a stringere la mano. Ci teniamo molto a lui, è un maestro. Ci siamo scambiati qualche parola, mi ha fatto gli auguri. Ora lavoriamo duro".



OBIETTIVO - "Abbiamo una grande rosa. Eravamo già forti, poi sono arrivati altri calciatori di grandissimo livello: possiamo fare bene, vogliamo rendere felici i nostri tifosi".



SOGNO - "Vincere lo scudetto con il Napoli, sarebbe speciale per noi e per il popolo napoletano che merita questa soddisfazione. Speriamo di riuscirci".



MILIK - "Può essere il suo anno, ma anche la scorsa stagione ha fatto tanti gol dandoci una gran mano. Spero quest'anno possa fare ancora meglio perché sta bene, si è preparato bene, ha un sinistro che fa paura, speciale. E' un'arma per lui, spero segnerà ancora tanti gol".



CAZZIMMA - "Ce l'ho e lo dimostrerò quet'anno. Non mi dà fastidio che me lo dicano, mi concentro su quello che c'è. So che a volte dovrei avere più cazzimma come dite voi, in questa nuova stagione mi concentro su me stesso e la vedrete".



JAMES RODRIGUEZ - "Darebbe più convinzione? Certo. Sarà benvenuto, mi piace tantissimo, è un campione, un fuoriclasse, ha una tecnica incredibile. Se arriva sarà una gran notizia per tutti noi perché è un gran giocatore, tantissima roba. Noi concentriamoci ul campo, al resto penserà la dirigenza. E' ovvio che lo vorremmo anche noi e Ancelotti, è un calciatore di livello fantastico".



MANOLAS - "E' tra i più forti al mondo, dopo due giorni si è già visto che ha questa cazzimma di cui parlate. Abbiamo già visto cosa ha fatto alla Roma e anche qui si è visto che è un gran ragazzo. Ha cantato benissimo ieri (ride, ndr)".



FUTURO - "Ho altri due anni di contratto e stiamo trattando il rinnovo: siamo a buon punto, speriamo di andare avanti insieme".



SARRI ALLA JUVE - "Non lo commento, noi abbiamo Ancelotti che è uno dei migliori allenatori della storia. Pensiamo a questo: sarà un campionato più interessante. Conte all'Inter? Aumenta il livello di una squadra che era già forte".



FABIAN RUIZ - "Fortissimo, un fuoriclasse. L'ha dimostrato in Under 21, sembrava di una categoria superiore agli avversari e l'anno scorso ha fatto molto bene: ha l'età giusta per esplodere".



GHOULAM - "E' tornato ai suoi livelli. Ha fatto una preparazione individuale forte per sentirsi bene, per essere quello che ricordiamo, uno dei migliori esterni sinistri al mondo e quest'anno lo dimostrerà. Abbiamo anche altri terzini forti".



ENTUSIASMO - "Abbiamo tutte le possibilità per fare bene. Hanno ammodernato lo stadio: il San Paolo era già bello, ma ora ci sarà qualcosina in più. Quest'anno vogliamo fare meglio dell'anno scorso, essere competitivi in tutte le competizioni: sarà così".



GOL - "Potevo fare di più. Almeno 10 gol? Ci proverò, lo prometto".