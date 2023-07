La telenovela Zielinski-Lazio-Napoli sembra essere giunta all'ultima puntata. Il centrocampista polacco, salvo incredibili sorprese, resterà a disposizione di Rudi Garcia e non vestirà biancoceleste dalla nuova stagione. In primis c'era una distanza incolmabile tra domanda e offerta nella trattativa tra i due club, con la Lazio che offriva 20 milioni, mentre il Napoli ne chiedeva almeno 10 in più. Poi il "no" del calciatore: Zielinski ha rifiutato sia le proposte dall'Arabia che quella della Lazio. La sua volontà è chiara, vuole restare al Napoli.



IL RINNOVO - Questa permanenza la ha "annunciata", insolitamente, Claudio Lotito. Oggi Il Messaggero riporta le parole del presidente della Lazio: "Ha scelto di rimanere a Napoli con un rinnovo inferiore rispetto a quanto gli offrivamo noi". Come raccontato da Calciomercato.com, infatti, nei giorni scorsi l'incontro con l'agente di Zielinski, Bartolomej Bolek, è andato a buon fine. Da limare gli ultimi dettagli, ma il polacco presumibilmente firmerà un nuovo contratto quinquennale da 3 milioni a stagione più bonus. Lotito, invece, era disposto ad offrirne 3,5-4. Scelta fatta, si va verso la fumata bianca. O meglio, azzurra.