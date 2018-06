Piotr Zielinski, centrocampista della Polonia e del Napoli, parla al corrieredellosport.it dopo il ko polacco contro il Senegal, trovando il tempo di commentare i cambiamenti in casa azzurra: "Ancelotti in tribuna? Lo sapevo. Sì ci ho parlato, il nostro nuovo allenatore voleva parlare con tutti i giocatori del Napoli ma quello che ci siamo detti resta fra di noi. Sereno del cambio? Sì sono sereno, perché è andato via un allenatore grandissimo ed è arrivato uno dei più forti al mondo, uno che ha vinto tanto, che ha vinto tutto quello che poteva vincere con le squadre di club. Speriamo bene…".