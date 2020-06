Il primo tempo tra Napoli e Inter termina sul risultato di 1-1. Alla pausa ecco le parole di Piotr Zielinski ai microfoni della RAI:



COSA NON È ANDATO? - "Abbiamo l'intervallo e sicuramente il mister ci dirà cosa non ha funzionato. Il secondo tempo dobbiamo essere più concentrati".



SENZA TIFOSI - "Non è semplice senza tifosi, siamo abituati ad avere la loro spinta. Purtroppo dobbiamo rispettare le regole e vincere per loro".