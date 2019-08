Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, parla a Sky Sport in vista dell'amichevole col Barcellona: "Vogliamo continuare a fare bene contro le grandi squadre. Abbiamo l'opportunità di sfidare uno dei top club d'Europa: hanno grandissimi campioni ed io è la prima volta che li incontro. Saranno due partite molto emozionanti. Voglio aiutare la squadra a vincere qualcosa. È il mio Napoli più forte? Sono arrivati già nuovi innesti che hanno dato il loro contributo e potrebbero arrivarne altri di importanti. Penso che saremo più competitivi".



SULLO SCUDETTO - "Mi auguro che non ci sarà la differenza dell'anno scorso con la Juventus. Siamo pronti a fare meglio e a combattere con loro fino alla fine. Ma ci saranno anche altre squadre nella corsa scudetto. L'Inter si è rinforzata, poi il Milan, la Roma. Sarà una Serie A molto più interessante rispetto all'ultima stagione".



SU ANCELOTTI - "Abbiamo un bravissimo mister, un maestro, che ha già visto come funzionano le cose al Napoli: penso che questo potrà essere l'anno buono perché Ancelotti ci conosce tutti meglio. Non ho mai avuto problemi riguardo alla posizione in campo: ovunque mi schieri Ancelotti cerco di dare il massimo e di fare del mio meglio. Sia da esterno, da trequartista o centrocampista"