"In mediana la probabile novità è Piotr Zielinski. Il polacco è reduce da un buon momento e ha avuto un buon impatto pure contro il Liverpool mostrando di essere in crescita rispetto alle ultime prove. Il sacrificato sarebbe Fabian. Potrebbero essere confermati Callejon – ancora a caccia del primo gol stagionale – Allan e lo stesso Hamsik. In attacco c’è la tentazione Milik, reduce dai gol contro Atalanta e Frosinone. Il bomber potrebbe sostituire Mertens o Insigne, finora il più impiegato nel reparto offensivo, ma Ancelotti non ha ancora deciso": questo lo scenario di formazione per il Napoli nella sfida al Cagliari di domani secondo il quotidiano La Repubblica.