Piotr Zielinski e il Napoli sono oramai ai saluti. Il centrocampista polacco è in azzurro dal 2016 ed ha vissuto tanti momenti importanti, su tutti lo scudetto perso nel 2018 e la vittoria dell'ultimo, storico, terzo tricolore del Napoli nella passata stagione. Ora però si va verso la separazione, con De Laurentiis che sembra essere stato abbastanza chiaro quando tre giorni fa - durante la presentazione della maglia sulla MSC World - ha invitato i calciatori in scadenza a trovare una soluzione quanto prima. E Zielinski è proprio uno di quei calciatori in scadenza, tra poco più di undici mesi il suo contratto con il Napoli cesserà e l'ingaggio pesante (4,5 milioni a stagione) non rientra nei piani del presidente.



VERSO L'ARABIA - Il Napoli si prepara a salutare Zielinski, sul quale c'è forte l'interesse dell'Al-Ahli, squadra in cui giocano già Firmino e Mendy (portiere ex Chelsea). Offerta da 12 milioni a stagione per 3 anni, praticamente quasi 40 milioni complessivi per il centrocampista polacco che sarebbe adesso pronto ad accettare l'offerta. La prima cessione sembra potersi sbloccare a breve, servirà l'offerta soddisfacente per il Napoli da 20-25 milioni proveniente dall'Arabia Saudita.