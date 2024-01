Napoli, Zielisnki dice sì all'Inter: i dettagli

Piotr Zielisnki è sempre più vicino all'Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista polacco (classe 1994 ex Empoli e Udinese) in scadenza di contratto a giugno col Napoli è orientato ad accettare l'offerta dei nerazzurri: un triennale fino al 2027 da 4,5 milioni di euro netti più bonus, con opzione per una quarta stagione. A Milano prenderebbe il posto dell'olandese Klaassen, che con ogni probabilità sarà lasciato libero a fine stagione.