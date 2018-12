Dino Zoff, ex portiere di Juventus e Napoli, parla a Il Mattino di Meret: "Già da qualche anno circolavano storie interessanti su questo giovanotto. La nostra regione è piccola, tra gli addetti ai lavori i nomi girano in fretta. Quando l'ho visto all'opera con la Spal, ho capito che avrebbe avuto un futuro in qualche big. Tecnicamente? Ha senso della posizione e grande reattività. Soprattutto mi colpisce la sua calma nel gestire la difesa, eppure non è un veterano".