Il Napoli sfrutta i rallentamenti di Milan e Juventus per agganciare la zona Champions. Gli azzurri battono il Torino, completano la rimonta e balzano al terzo posto, raggiungendo le due rivali a quota 66 punti in classifica: ora la qualificazione all'Europa che conta non è più un miraggio e si trova in quota "solamente" a 1,45. Stessa cifra per la squadra di Pirlo nonostante il periodo tutt'altro che brillante. Pur trovandosi a pari punti con il Napoli, i bookmaker danno molta più fiducia agli uomini di Gattuso rispetto al Milan. Il pass per la prossima Champions dei rossoneri infatti paga ben 2 volte la posta giocata. Appare complicato, ma non impossibile, che la Lazio si infili tra le pretendenti a un piazzamento nelle prime quattro: i biancocelesti sono offerti a 3,00. Infine quota rasoterra per l'Atalanta di Gasperini, a 1,12, con due lunghezze di margine sulle inseguitrici.