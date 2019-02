Secondo Il Mattino, grande attenzione per Napoli-Zurigo sotto l'aspetto dell'ordine pubblico dopo gli incidenti della gara d'andata. Stadio San Paolo sarà praticamente blindato. Resteranno sotto stretta osservazione anche altre strade della città per evitare che i cosiddetti cani sciolti possano creare dei problemi anche se il rischio agguati resta comunque possibile. Dalla Svizzera sono in arrivo venti bus di tifosi dello Zurigo.