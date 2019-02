Armi improprie, fumogeni e petardi sono stati sequestrati dalla Polizia a bordo di alcuni pullman di tifosi dello Zurigo diretti a Napoli per la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League. 18 pullman di supporters svizzeri sono stati fermati e controllati dalla Polizia alla stazione di servizio di S. Nicola (Caserta). Sui pullman gli agenti hanno sequestrato un manganello retrattile, due mazze da baseball, un petardo ed un fumogeno. I pullman sono stati scortati dalla Polizia. Alla Stazione Marittima di Napoli sono stati concentrati alcune centinaia di tifosi dello Zurigo giunti a Napoli in aereo,treno ed auto. La Polizia li sta scortando allo Stadio San Paolo. La Questura di Napoli ha schierato 1000 uomini per il servizio d' ordine della gara, considerata a rischio. Il 14 Febbraio a Zurigo, prima della gara di andata, tafferugli scoppiarono nei pressi dello stadio, dove un gruppo di tifosi svizzeri aggredi' i napoletani in arrivo. La polizia dovette intervenire con una carica.