Napoli, idea Pecchia per la panchina

Federico Russo

La stagione del Napoli è lontana anni luce da quella passata conclusasi con lo scudetto: mai in lotta per lo scudetto, la qualificazione in Champions League non è più una formalità come le stagioni passate, anzi è molto a rischio. Sulla panchina si sono susseguiti Garcia, Mazzarri e Calzona ;tuttavia con quest’ultimo è tornato un equilibrio che sta permettendo ai partenopei di avere continuità (ancora imbattuti in campionato con il ct della Slovacchia in panchina) e anche in Champions League sono arrivate due buone prestazioni contro il Barcellona anche se non state sufficienti per superare il turno. Tuttavia chi si siederà sulla panchina del Napoli la prossima stagione è un rebus; agli azzurri sono stati accostati diversi nomi, in quest’ottica il profilo nuovo potrebbe essere quello di Fabio Pecchia, attuale allenatore del Parma, capolista nel campionato cadetto, lo riporta la Gazzetta dello Sport.



LA STAGIONE - Il tecnico classe 1973 sta disputando una stagione incredibile con il Parma, in Serie B: saldamente al comando con 65 punti con otto punti di vantaggio sul Venezia secondo. Nelle ultime tre partite sono arrivate tre vittorie facendo ammontare ad 8 la striscia di partite senza perdere (sei vittorie e due pareggi). L’ultima sconfitta risale a quasi due mesi fa nel derby emiliano contro il Modena (3-0) del 27 gennaio. Si legge che il Napoli comincia a guardarsi intorno per la prossima stagione anche per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo: il nome che si sta diffondendo nelle ultime settimane è quello di Mauro Pederzoli, attuale ds del Parma. Chissà quindi se il suo nome sarà legato al nuovo tecnico, visto che Pecchia potrebbe essere tra i papabili nuovi allenatori. Il cinquantenne conosce benissimo l’ambiente, dal momento che è stato sia calciatore del Napoli, ma anche vice allenatore negli anni di Rafa Benitez.