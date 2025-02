. Troppi errori a Como,nelle ultime settimane: un cocktail tradotto nel sorpasso in vetta dell'Inter, che sabato prossimo potrà presentarsi al 'Maradona' coi galloni da capolista.. Scenari ribaltati, umori capovolti: gli azzurri, di motivi per fare mea culpa, ne hanno tanti.Così come contro Roma e Udinese, escludendo i segnali di riscossa offerti nella ripresa con la Lazio ma poi azzerati dal 2-2 di Dia,sta caratterizzando il recentissimo cammino dei partenopei, spariti con la testa dal match sulla scia delle uscite che hanno prodotto 3 pareggi di fila.La flessione azzurra nei secondi tempi appare soprattutto psicologica, come se l'altitudine alla quale stazionano. Napoli sfaldato nelle idee e nella tenuta mentale a ridosso dell'incrocio Scudetto del 1º marzo contro la formazione di Simone Inzaghi, vittoriosa col Genoa ed ora a +1 sui rivali. Al 'Sinigaglia' il 2-1 si può riassumere in errori grandi quanti una casa, sintesi perfetta dell'involuzione offerta da inizio febbraio ad oggi dai campani:(con successiva reazione) degli azzurri, poi - sull'1-1 e probabilmente nel momento in cui il calo sembrava attenuarsi - il(con ulteriore complicità del centrale kosovaro) di confezionare la rete del successo comasco.E pensare che il 'Jack' calato da Conte, dopo l'ottima prestazione di 8 giorni fa all'Olimpico, aveva ripagato nuovamente la scelta dell'allenatore salentino: preso lo schiaffo dell'autorete, Raspadori ha rialzato il Napoli come avvenuto contro la Lazio, firmando l'immediato pareggio. Poi, però, a fronte di una gara gagliarda e convincente anche per qualità,"C'è da interrogarci sul secondo tempo, i buoni propositi del primo sono rimasti negli spogliatoi - ha sentenziato Conte a 'DAZN' - In campo è entrata un'altra squadra, siamo stati remissivi.come nelle ultime 3 gare, in cui ci siamo sempre fatti rimontare. Stiamo giocando dall'inizio con questa pressione che - per fortuna - ci siamo portati noi, ma ora dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi analizzando perché gli altri avevano più fame".Nel passo falso commesso sul Lago, ad ogni modo, si registra. Il centrocampista danese, schierato dal 1' per ridurre al massimo il rischio giallo per il diffidato Anguissa, ha risposto presente mettendoci fisico, buone letture e mostrando un bagaglio tecnico di tutto rispetto. Billing alternativa di un Napoli che però, nelle risorse da cui attingere per cambiare inerzia e volto alle gare, continua a risultare 'povero': al netto dell'emergenza ormai cronica, alleviata dal rientro in campo di Spinazzola,(Simeone e Okafor vogliosi ma sterili, Ngonge ancora indolente).Il weekend della 26ª giornata ha prodotto la sliding door in testa e rimesso in corsa la Dea, rendendo il Napoli cacciatore dopo essere stato praticamente sempre preda dell'Inter: lo scontro diretto dirà molto, se non tutto, sulle reali chances tricolore di una squadra che - al netto del percorso al vertice compiuto fino ad oggi -. "Non tiriamo troppo la corda, altrimenti rischiamo di rompere i giri del motore": in tal senso, il Conte pensiero dice tutto.