Nel giorno della presentazione di De Ligt, la sensazione che la Juventus abbia deciso di annoiare ancora 25 milioni di appassionati di calcio che sperano di vederla sconfitta sul campo è molto, molto alta. Non solo il centrale olandese, ma Ramsey e Rabiot per rafforzare e ringiovanire l'unico reparto che potesse avere qualche balbettio. Il ritorno di Buffon è più legato, immagino, alla riconoscenza che ad altro. A questa lista, si aggiungono le parole di Antonio Conte legate al ritardo dell'Inter ed alla prima crisi matrimoniale tra allenatore e club mentre dovremmo essere ancora in piena luna di miele. Conte è consapevole di aver bisogno di tempo per plasmare una squadra e senza avere la rosa concordata, ogni giorno perso è un giorno pesante che va via.



IN RITARDO? Il Napoli, al momento, ha preso Manolas per far fronte ad una partenza che è passata quasi in sordina come quella di Albiol: basta ascoltare le parole dei calciatori per capire che era necessario un profilo di altissimo livello per sostituire lo spagnolo. Tra l'altro, un affare che De Laurentiis ha condotto magistralmente, con l'inserimento dell'esubero Diawara e senza grossi scompensi economici. C'è da testare Di Lorenzo in una big: l'adattamento a certi ritmi anche psicologici non è facile, non basta guardare la spinta o la qualità nell'inserimento. Per ora, non c'è altro dal mercato azzurro. Si aspetterà agosto per i fuochi d'artificio, stando alle parole di ADL: è la tempistica giusta? C'è il rischio di restare impantanati in dinamiche di mercato particolari come già accaduto in passato? C'è il desiderio di investire, anche senza un ritorno economico, per provare a render più competitiva la squadra? Uno come James, che non puoi rivendere per più di quanto lo acquisti ma che ti innalza il livello esponenzialmente il livello tecnico della squadra, rientra tra i piani del societari Napoli?



LE RISPOSTE. Credo che queste siano le domande fondamentali non solo per i tifosi del Napoli, ma anche per i restanti 25 milioni di appassionati di calcio italiani non legati alla Juve. Senza un Napoli competitivo, ai nastri di partenza sarà già stabilito che la Juve vincerà lo scudetto con 9 mesi d'anticipo, che Napoli ed Inter andranno in Champions e resterà solo l'attesa per il quarto posto.