Non sono solo chiacchiere, non sono voci da ombrellone, non sono rumors da clickbait per fare qualche visualizzazione in più. Il Napoli fa sul serio, vuole costruire una squadra che abbia ambizione, che sappia, davvero, opporre resistenza alla Juventus, che possa competere per la conquista di un titolo. Con Manolas preso, con James Rodriguez ad un passo, con Lozano o addirittura Mauro Icardi come colpi possibili, la fisionomia azzurra, si evolve in un upgrade di squadra dai valori importanti, una di quelle che Carlo Ancelotti è abituato a gestire ed esaltare. Ecco il motivo per il quale la Juventus è avvisata: nella speranza, per il calcio italiano, che anche l'Inter di Conte sappia rappresentare una vera alternativa ad una tirannia che ha annoiato tutti, lo stesso Andrea Agnelli che, disperatamente, ha rivolto a la sua attenzione alla ricerca del divertimento nel calcio. Piccola digressione: Allegri, la sua idea di calcio, stavano riuscendo nell'impresa di far allontanare dalla Juve i suoi tifosi, nonostante le vittorie. Meglio staccare il cordone, forse anche non vincere un campionato, piuttosto che andare avanti con la monotonia.



ALL IN - Manolas ha tanta esperienza internazionale, ancor di più ne ha James, molta è anche nelle gambe di Lozano, nonostante sia un classe '95: poi, un anno di gestione Ancelotti è passato per Fabian e Meret, ma anche per calciatori più navigati come Insigne ed Allan o Zielinski. Ed è per questo la sensazione che l'ex tecnico della decima al Real abbia una rosa molto più vicina al suo ideale esiste ed è forte. Così come è sostanziale l'impegno di De Laurentiis, pronto ad allargare i cordoni della borsa, a far salire il monte ingaggi, a credere in un Napoli nel gotha europeo. Ci stanno mettendo la faccia: Aurelio e Carlo sanno bene che questo è il loro all-in. Bisogna provare a portare il risultato a casa, dimostrare che si può declinare un calcio vincente con uno spettacolare anche senza avere le risorse della Juventus, che si può arrivare lontano facendo investimenti che aumentino la visibilità e l'immagine del Napoli in Europa e nel mondo, con conseguente espansione del brand. La sfida sul mercato (vedi l'affaire Icardi) sarà la stessa che si proverà a lanciare sul terreno di gioco: e, finalmente, si ha la percezione che tutto può accadere.