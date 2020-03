Si susseguono le riunioni, le video e le call conference, in un gergo che, ormai, sta diventando comune anche ai tifosi. Si parla, con tante ipotesi sul tavolo: rinvii, annullamenti, tagli agli stipendi, campionati che saltano, campionati che riprendono, coppe che potrebbero non essere assegnate.Una mannaia che riguarderà anche il calcio. In tal senso, è ovvio che molti club sono a rischio scomparsa, che molti altri potrebbero uscirne fortemente ridimensionati.LA SCELTA DI ADL. La scelta di De Laurentiis di queste ultime ore, stando alle cronache delle riunioni virtuali di Lega, parlano chiaro:: tante volte, anche attraverso questi editoriali sono state sezionate e criticate scelte. Questa volta, dopo una riflessione complessa, sono approdato all'idea che è giusto provare a capire come andare avanti, come non archiviare la stagione. Aspettiamo che passi il picco, che passi la parte più acuta della pandemia: poi, torniamo in campo. Senza voglia di festeggiare, per salvare il salvabile. Mutualità per le altre leghe, quel che resta della regolarità di un campionato, l'assegnazione della Coppa Italia e poi anche delle Coppe Europee. Il calcio deve essere un segnale, forse uno dei più importanti per dimostrare all'Italia ed al mondo intero che il male sta per esser sconfitto, che bisogna prendere coraggio per ripartire. Perché sarà lì che si segnerà il gol più bello, quello della capacità di tornare ad una normalità, tanto vituperata fino a poche settimane fa, ma che ora è il bene più prezioso al quale anelare.