La scelta di tornare a giocare, così come ormai appare sempre più prossimo, rafforza la posizione diin seno ai palazzi che contano dello sport italiano. Anzi,. Con Malagò i rapporti sono inveterati, spesso frizzanti, ma sempre improntati alla stima ed all'affetto riservato ad uno di famiglia. Con Gravina, altresì, qualche screzio c'è stato, una visione ancor più ardita (e forse qualche volta troppo distante dalle dinamiche romantiche del calcio che ancora resistono) ma che ha condotto, in questa, crisi ADL ad essere l'alfiere della volontà di tornare in campo, di giocare prima che si possa tornare ad avere gli stadi pieni, cercando quelle contromisure per completare la stagione, per evitare i disastri economici ed anche gli strascichi legali che saranno inevitabili se non ci sarà un verdetto del campo.. Non solo perché ci sarà la possibilità di entrare negli organismi dirigenti, ma anche perché avere un ruolo nella riscrittura delle regole, avere quel peso che oggi appartiene, ad esempio, a Claudio Lotito, completerebbe la metamorfosi di un presidente che ancora vive di uscite estemporanee, anche se va limitandole fortemente, per calarsi sempre più nel ruolo di uomo delle istituzioni, di dirigente che guarda alla sua società ma anche al futuro di questo sport. Ed è evidente, senza pensare di esser club delle anime candide, che stare dentro al palazzo significa tanto, anche per i riflessi che, storicamente, si vedono sul terreno di gioco. Non parlo di favori arbitrali, ma di peso nella costruzione di rose e campionati che, alla lunga, sono ben visibili.. Ed ora che la permanenza anche di pilastri come Koulibaly e Mertens, accanto a quella di Insigne e Zielinski, sembra più vicina, il nuovo Napoli può ripartire su basi diverse, più solide di quelle immaginate in uno scenario di potenziale ridimensionamento post-Ancelotti, anche dal punto politico.