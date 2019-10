Questo Napoli non è pronto per la lotta scudetto: non è pronto perché una gara si può pareggiare se si arriva da un lungo di vittorie, non è pronto perché dopo quasi una stagione e mezza di Ancelotti non c'è un gioco che possa connotare ed esaltare il talento della rosa, perché la gestione funziona solo in certe notti, tanto per dirla alla Ligabue. Stando alle parole del tecnico azzurro, quelle pronunciate ad inizio stagione, quelle nelle quali si parlava di un Napoli che dovesse “lottare per lo scudetto”: bene, quelle parole oggi sono disattese, non ce ne voglia Ancelotti ma non c'è bisogno dell'allenatore più decorato d'Europa per fare 17 punti in 9 gare al Napoli. Se in Champions, il Napoli è in formato-Ancelotti, in campionato, e non da oggi, questo spessore non c'è.



QUESTIONE DI NUMERI. Il Napoli visto contro la Spal ha fatto un regalo enorme ad Inter e Juventus, ha lasciato all'Atalanta il ruolo di outsider per il momento: nello scorso editoriale, parlammo di una Juve fortunata che non poteva vincer sempre continuando a giocare così. La Juve contro il Lecce avrebbe anche meritato, ma non l'ha buttata dentro, c compensando, in parte, il debito con la buona sorte. Se poi un'Inter penalizzata anche dall'arbitro ti mette in mano game e set, non puoi sbagliare contro la Spal, contro una squadra che ti ha lasciato 25 minuti per giocare nella sua area di rigore, collezionando solo 3 concrete occasioni da gol, sprecate da attaccanti mai troppo decisivi. “Mi soffermo sulla prestazione della squadra e dove si può migliorarla. Difficile farlo considerando le difficoltà avute, fatta una buona partita ma tutto sommato è stata una buona prestazione meritevole della vittoria”: Ancelotti sa di mentire, negli occhi è facile avere il finale del match, per larghi tratti della ripresa è stata una Spal che ha costruito e sfiorato il vantaggio. La gara di Ferrara era fondamentale, il Napoli l'ha fallita, come è già successo negli appuntamenti chiave della scorsa stagione. Perché si può accettare che il Napoli non sia brillante, ma non si può consentire a questa rosa ed a questo allenatore di avere un rendimento in Serie A così scadente. L'Atalanta è, a fine ottobre, già l'ultima chiamata per non definire fallimentare il campionato del Napoli.