. A parte la Roma, delle big è stata l’unica squadra a chiudere male il primo ciclo di tre partite di campionato. Dai. Siamo tutti più contenti. Finalmente, dopo un anno di dominio azzurro, ci si può sbizzarrire con i titoli dedicati alle milanesi e agli zebrati. Non se ne poteva più di esaltare le doti di un gruppo, quello partenopeo, che con Spalletti aveva praticamente spazzato via tutti.a dare la prima amarezza agli attuali campioni d’Italia. Poi, però, ci fu una corsa al titolo senza incredibile e il 4 maggio si festeggiò il tricolore ad Udine.. Non ha potuto imitare la Roma del suo primo anno. Ben dieci le vittorie consecutive. Stavolta il francese si è arreso al primo intoppo. Contro una Lazio che nel primo tempo sembrava essere un’avversaria facile da battere. Poi nella ripresa è cambiato tutto.. Poi viene la Lazio e forse il Napoli se la gioca per il quarto posto che vale la Champions League. Sono usciti allo scoperto subito i professorini del piffero per fare una diagnosi alla formazione azzurra dopo il ko interno. Ognuno ha detto la sua. Chi ha parlato di mercato scarso, chi ha detto che Garcia ha snaturato il gioco di Spalletti, chi si è sbilanciato sulla scarsa fame del gruppo, chi, invece, ha bocciato la forma fisica.. Quando gli esperti delle griglie avevano dato gli azzurri massimo al quinto sesto posto. Poi sappiamo tutti come è andata a finire.Sicuramente Garcia dovrà capire bene cosa sia successo nella ripresa della gara contro la Lazio.. Hanno avuto così scarsa visibilità l’anno passato che un po’ di goduria non fa male oggi. Quando si è solo alla terza giornata del massimo campionato italiano.. Perdere una partita ci può stare. Certo,. De Laurentiis ha chiesto spiegazioni al suo allenatore del perché del calo fisico e mentale avuto dopo il riposo. Con Spalletti non è quasi mai successo. Lucianone, impegnato con la Nazionale per le qualificazioni europee, era stato perfetto l’anno passato.. Almeno nelle prime partite. Poi si vedrà. Intanto ha fatto godere le strisciate… Ma c’è ancora tempo per rifarsi.