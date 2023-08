azzurri presenti al Maradona per la “prima” del. Si è confermata alla grande la squadra scudettata contro un ottimo Sassuolo. Il buon Dionisi sperava in un colpo gobbo a Fuorigrotta ma si è reso conto che di fronte c’era un gruppo molto affiatato e forte che vuole tentare di rivincere il tricolore.Ha segnato nuovamente Victor. Stavolta su calcio di rigore (inizialmente non visto da Giua). Ma ne avrebbe voluti siglare altri di gol. Al punto che si è lamentato con il suo allenatore al termine dell’incontro. "Per farlo bisogna centrare di più la porta", ha detto Garcia. MaL’obiettivo è sempre quello massimo in casa Napoli.che non hanno alcuna intenzione di accontentarsi della zona Champions. I rossoneri hanno avuto una partenza sprint nonostante i tanti cambi. Si è fermata, invece,. Che ha approfittato della. Erano avvelenati i felsinei al termine dell’incontro allo Stadium. «Io dormirò tranquillo stanotte», ha chiosato Thiago Motta. Sicuramente non l’hanno fatto i direttori di gara.Il buonstavolta sta dall’altra parte della barricata e si è reso conto di cosa significa essere il ds degli zebrati. Lui che con il Napoli ha dovuto arrendersi nel 2018 nonostante i 91 punti conquistati dalla formazione allenata da Sarri. Ma. Esultò dentro di lui senza farlo sapere a De Laurentiis e al popolo azzurro.Intanto hanno dovuto ringraziare Dusan Vlahovic per il punto incassato. Altro che Lukaku. Che sta per andare nella Capitale da Mourinho. Certo è che il belga ha una filosofia campanilistica che fa invidia ai francesi. Sperava di vestire la maglia bianconera, ha chiuso i contatti con l’Inter ed, infine, se ne va alla Roma. Che in due gare ha conquistato solo un punto.Intanto il mercato volge al termine. Dopo l’ennesima grande prova di, De Laurentiis deve baciare a terra per non averlo ceduto agli arabi per prendersi. Anzi, anche stavolta ha dimostrato di avere un lato b spaventoso il presidente del Napoli. Lo spagnolo, che si è fatto ammaliare dai soldi dell’Al-Ahli, era tutto da scoprire mentre Piotr è una certezza.Comunque, per la fascia destra offensiva sta arrivandodall’Eintracht di Francoforte. Il danese, che in Champions mise in difficoltà gli azzurri, sostituirà l’ormai partente. Classe 2000 ha un futuro assicurato e si giocherà un posto con. Nei programmi del Napoli c’è anche un centrocampista. Che potrebbe essere Amrabat