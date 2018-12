Un gol di un difensore, due miracoli del portiere, tre punti conquistati soffrendo: il climax disi compone di 82 caratteri, spazi inclusi, e condensa certezze ed incertezze in vista di San Siro e lascia un Natale d’attesa ma tranquillo in casa azzurra. “Abbiamo fatto tutto quello che è nelle nostre possibilità, finora. Ma, possiamo fare ancora di più ed il campionato è aperto e lunghissimo”.arriva in conferenza stampa e detta la linea. Crederci, perché tutto è possibile, crederci perché tutti gli obiettivi sono ancora concretizzabili. La sensazione che questo Napoli regala è proprio questa: una formazione che ha ancora margini ampi di crescita, che manca ancora qualcosa in fase di finalizzazione, che ha scoperto undefinito, a giusta ragione, “fuori dal comune”.Lapuò anche avere qualche colpo a vuoto, la distanza si può anche assottigliare, ma non basta. Il Napoli, questo Napoli, se vuol lottare anche per prestigiosi traguardi internazionali non può tenere il passo della Juventus.I motivi sono quelli di sempre: senza tornare sulle questioni arbitrali, la differenza nella rosa è sempre stata evidenziata, anche su queste colonne. Ancelotti fa bene a tener viva la speranza, per tenere alta la concentrazione e la motivazione. Il gap resta e non sarà certamente il mercato di gennaio a colmarlo. Dovrà solo esserci un eventuale harakiri bianconero che, ad oggi, diventa molto molto poco ipotizzabile.Il Napoli visto contro la Spal non sarà stato bellissimo, ma dimostra che un positivo processo di “juventinizzazione” si sta completando. Tolti i minuti finali che fanno gara a sé, il Napoli, anche se non è quello stilisticamente perfetto della scorsa stagione: concede pochissimo, pressando alto, chiudendo gli spazi, facendo delle coperture preventive che consentono a tutti gli effettivi di esprimere il meglio, anche da giocatori di livello non altissimo come. È il salto che serve per far bene anche in Europa, per puntare alla seconda competizione continentale invocata anche dalla Curva B prima della gara.