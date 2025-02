Napolimania: cambi senza scossa e 'braccino'. Conte, perdersi sul più bello è una beffa

Redazione Calciomercato

. È il sunto della domenica vissuta dal, chiamato a porre le basi per costruirsi il possibile allungo sull'Inter e invece avvolto dall'amarezza per non aver risposto presente al primo vero bivio cruciale della stagione.come ama ripetere Antonionei suoi interventi, al cospetto di un'ottima Udinese brava a imbrigliare Lukaku e compagni e a strappare un pareggio più che meritato. Il Napoli ha sparato a salve, anzi sarebbe meglio dire non ha sparato, perché proposta di gioco e atteggiamento mentale non sono stati in linea con chi avrebbe potuto produrre uno strappo tra sé e chi insegue.

- Se il trend consegnato al campionato fin qui è risultato lineare e costante, la serata del Maradona ha visto i partenopei col 'braccino'. Nel primo tempo qualcosa in più (ben arginato da schemi e concentrazione attuati da Runjaic e dai suoi ragazzi),. Una sorta di esame di maturità non superato che, da provvisorio +6 sull'Inter, ha ribaltato gli scenari in possibile +1, con l'Atalanta tornata a sole 5 lunghezze di distanza.

- L'involuzione del secondo tempo ha ricordato, seppur con dinamiche differenti, quanto visto all'Olimpico la settimana precedente:, al cospetto dei bianconeri invece sono mancate le idee e 'garra' utili a portare a casa 3 punti che sapevano di spartiacque.- Il pari con l'Udinese ha riportato per l'ennesima volta a galla, ricostruita ma ancora da modellare, migliorare e completare. La lesione al gluteo patita da Spinazzola alla vigilia del match ha aperto una voragine sull'out sinistro difensivo, dove Olivera è ancora ai box eNumericamente il Napoli c'è, ma occorrerà alzare l'asticella delle alternative: l'approccio dialla gara è stato indolente,pur svariando e mostrando voglia non hanno lasciato traccia sul match.

- Contro l'Udinese è venuta meno la solidità mentale portata a Castel Volturno da Conte, capace di far ripartire il giocattolo e riforgiarlo nella testa e nello spirito. Esattamente ciò che, rispetto al copione presentato dal Napoli nell'appuntamento che avrebbe potuto dare lo scossone alla corsa Scudetto, non si è visto. ", ha chiarito l'allenatore dopo il match. Lavoro da pompiere da parte di chi, come a Roma, nella gestione dei cambi non ha eccelso.

- Le parole di Conte racchiudono un memo per ricordare che gli obiettivi di inizio stagione non prevedevano il tricolore, bensì. Se riusciamo a farlo dalla porta principale tanto di guadagnato, ma la richiesta del club era di rientrare nelle Coppe, che significa anche Europa League e Conference League". È inevitabile, però, che alla luce del cammino super costruito dal nuovo corso,. L'exploit è figlio della bravura sul campo e delle doti da motivatore di chi è stato messo al volante: ecco perché, al netto di limiti di organico e di qualche fisiologico passaggio a vuoto,