Stando al CIES, l'Osservatorio sul calcio legato alla FIFA, la pandemia sta influenzando pesantemente anche le valutazioni dei calciatori, oltre che sui bilanci delle società, riformulando pesantemente il mercato. Se lo stop del calcio dovesse essere esteso fino al 30 giugno, il valore di trasferimento dei giocatori nelle 5 principali leghe europee diminuirebbe del 28%: da 32,7 a 23,4 miliardi di euro. Una riduzione che nasce sulla scorta di quella che è l'età dei giocatori, la durata del contratto, la carriera e le prestazioni fin quando si è scesi in campo.. In Italia solo Inter (276 milioni) e Juventus (202 milioni) fanno registrare, stando ai dati del CIES, un decremento superiore nel valore complessivo della rosa. Sono indicazioni che fanno passare, ad esempio, la quotazione di uno come Pogba da 65 a 35 milioni. Una stima che, se fatta da un istituto statistico accreditato da Uefa e Fifa, significa tanto: una quotazione non è l'esatto valore di mercato, ma per diversi calciatori del Napoli può essere particolarmente incidenti. Perché se Mertens e Callejon sono in scadenza 2020,È evidente che in uno scenario del genere, la sensazione che possano arrivare: questo è il motivo per il quale potrebbe esser cancellata quell'aria di rivoluzione che si sentiva fino all'esplosione della pandemia. Quello che Gattuso potrebbe trovarsi tra le mani potrebbe un Napoli quasi speculare a quello dello scorso anno. La domanda è: senza gli introiti della Champions, con un ribasso anche delle entrate commerciali,