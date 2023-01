Sono passati quattro giorni dalla sconfitta del Napoli al Meazza e tutto è tornato come prima. Non è che il titolo del girone d'andata servi a qualcosa ma a quanto pareEntrambe le formazioni meneghine, infatti, non hanno fatto il bis:E cosa è potuto succedere in così breve tempo?. E dire cheperché finalmente Spalletti e i suoi ragazzi avevano perso la prima partita di campionato. Vai a pensare poi che Monza e Roma non mollano nella seconda giornata del 2023 e nei minuti di recupero fanno la frittata.visto che i rossoneri, dopo 80 minuti di un calcio normale, si sono suicidati e si sono fatti riprendere dai giallorossi su calci da fermo.Con la Samp non è stato facile vincere ma neanche difficile. Il rigore sbagliato daavrebbe potuto deprimere i partenopei. Ma non è successo. A rompere il ghiaccio è stato il solitoche con una zampata ha beffato Audero. Poi tanto possesso palla esempre dagli undici metri. Risultato 0-2 e tutto come prima.Speravano in tanti che Di Lorenzo e compagni si potessero fermare di nuovo.Serviva almeno un pareggio ai lacchè dellaper caricare l'incontro di venerdì al Maradona.Con gli eventuali 5 punti di distacco il -2 sarebbe stato facilmente alla portata. D'altronde anche per il Milan si era fatta una tabella. I rossoneri avrebbero dovuto agganciare la capolista nel giro di un paio di partite. Ed, invece, al momento non è così.Va detto che fino ad oggi, pur giocando male e vincendo a muso corto, i bianconeri sono stati i più continui.E anche contro il Napoli proverà a rimanere molto accorto per poi trovare eventualmente qualche colpo a sorpresa. Magari nei minuti finali così come è capitato con Cremonese e Udinese negli ultimi due incontri.Sarà fondamentale non perdere ma un successo è nelle corde di un gruppo che sembra aver ritrovato la strada maestra.Sarà un grande evento al Maradona. Da tutto esaurito. In 50mila spingeranno Osimhen e compagni alla vittoria.