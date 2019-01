Dopo 21 giornate, rispetto alla scorsa stagione, il Napoli ha sei punti in meno (48 a 54), ma anche cinque gol subiti in più (18 a 13) ed anche un differenziale negativo rispetto alle reti segnate (39 a 45). Se la Juve dovesse vincere questa sera all'Olimpico, a quel punto saranno undici i punti di distacco: la Juventus, stasera, può cucirsi sul petto, quasi matematicamente, il suo trentacinquesimo scudetto (almeno, stando ai dati delle sentenze). Sei punti in meno pesano tantissimo. E il Napoli, a gennaio, ha detto addio alla sola chance di infastidire CR7 e soci.

. Da lì il recupero-palla già nella trequarti rossonera e la capacità di accendere i quattro attaccanti più Fabiàne Zielinski.Un urlo caduto nel vuoto nel primo tempo e raccolto con dinamiche diverse nella ripresa, quando si è passati dal 4-2-4 al 4-2-3-1, con un abbassamento del baricentro soprattutto di Mertens, con maggiore compattezza tra trequarti e mediana. La sostanza del ragionamento è, però, un'altra: con nove punti di distacco dalla Juve, nella gara contro il Milan a San Siro, è giusto fare esperimenti di questa natura? È giusto provare a snaturare l'idea di occupazione di tempi e spazi in un match comunque complesso? La risposta è affermativa se (e solo se) si guarda alle priorità stagionali.. Ancelotti è stato di un'onestà estrema, spiegando tutte le dinamiche del caso Allan: ha fatto, apertamente, cheSolo il tempo dirà se la gestione del caso Allan è stata corretta: non nutro, però, alcun dubbio sulla professionalità del brasiliano. Sarebbe un segnale importante per lo stesso Allan e per tutto l'ambiente se venisse schierato in Coppa: anche perché con Allan in campo è molto più facile chiudere il tempo degli esperimenti.