Il 'vero o falso' di Aurelio De Laurentiis è un giochino che, dopo qualche giorno di risposte, ha aperto qualche caseificio in Trentino tra tutte le bufale raccontate ed ha anche un po' stufato nel vilipendio di una categoria che, pur commettendo errori, consente ai tifosi di appassionarsi, già solo di conoscere i calciatori, di vivere le dinamiche del mercato. Se non ci fossero giornali e giornalisti, anche De Laurentiis ne è ben consapevole, forse i 120 milioni di simpatizzanti tanto sbandierati dal patron neppure potrebbero esistere. L'idea, poi, che possano bastare pochi organi di stampa debitamente educati a veicolare le notizie è la morte di una vivacità di stampa che può solo alimentare la conoscenza del Napoli nel mondo. Non è una difesa della categoria: ci consenta De Laurentiis, ma non ne abbiamo bisogno. È il desiderio di far capire che smentire e anche di sputtanare serve davvero a poco e sta creando un novero sempre più ampio di nemici: Benzema non spenderà mai una parola positiva per te, dopo che l'hai apostrofato come vecchio. Falcao lo stesso ed il suo potente procuratore sarà un po' di meno pronto a fare affari.



BASTA FALSI, BASTA PAROLE. Anche perché, il momento di parlare è finito. Serve procedere: il Napoli, ad oggi, ha ancora una rosa incompleta, senza esterno destro e senza un portiere che possa fare da secondo mentre Meret recuperi. Inoltre, resta sempre il nodo dell'autosufficienza. Questa è una rosa, con l'esterno destro basso, pronta numericamente, tecnicamente fortissima, allenata dall'uomo più decorato del vecchio continente. Senza, però, un attaccante sul quale basare la ragionevole certezza di 20/25 gol stagionali da far arrivare soprattutto nei momenti topici della stagione, allora attraverso qualche intervista, anche Ancelotti ha fatto percepire che possa mancare qualcosa. Il momento dell'azione è arrivato, per non pensare che i progetti di grandezza tanto sbandierati siano, in realtà, delle bufale.